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Еврокомиссия предложила свои поправки к газовой директиве ЕС
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Еврокомиссия предложила свои поправки к газовой директиве ЕС
Экономика, 17:24
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Еврокомиссия предложила свои поправки к газовой директиве ЕС

Еврокомиссия предложила изменить газовую директиву Евросоюза, регулирующую газовую и электроэнергетическую отрасли объединения. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Согласно заявлению, комиссия намерена предложить общие правила выхода на европейский внутренний рынок газа и внести уточнения по энергетическому законодательству ЕС, урегулировать тарифы, в том числе за счет увеличения игроков на рынке и усиления конкуренции.

В том числе комиссия потребует привести все магистральные газопроводы на территории Евросоюза в соответствие с правилами объединения. В некоторых случаях будут возможны отступления от директивы, если они «не наносят ущерба конкуренции».

«Цель этих поправок заключается в том, чтобы дополнить существующую газовую директиву (от 2009 года) и уточнить, что основные принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение собственности и прозрачность) будут применяться ко всем газопроводам в третьи страны и из них до границы юрисдикции Евросоюза», — сказано в сообщении.

Предложения будут рассмотрены Европарламентом и советом.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев РБК.

Газовая директива входит в Третий энергетический пакет ЕС, вступивший в силу 3 сентября 2009 года. Он уже предусматривает увеличение конкуренции по поставкам газа на рынке ЕС. Кроме того, в соответствии с этим документом поставщик газа европейским потребителям не может одновременно владеть газотранспортной инфраструктурой. Именно из-за этого документа был остановлен проект «Южный поток» «Газпрома», предполагавший строительство газопровода по дну Черного моря в страны Южной Европы.

В настоящее время для экспорта газа из России в страны Европы строятся «Турецкий поток» и «Северный поток-2» «Газпрома». Сейчас поставки газа в Европу у «Газпрома» ограничены газопроводами Ямал — Европа, «Северный поток» и газотранспортной системой Украины.

Теги: Еврокомиссия , газовая директива , Третий энергетический пакет
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