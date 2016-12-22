Станислав Кучер стал главным редактором проекта «Сноб»

Журналист Станислав Кучер назначен главным редактором проекта «Сноб», сообщается на сайте издания. Главным редактором журнала «Сноб» остается Сергей Николаевич.

Гендиректор и владелец «Сноба» Марина Геворкян заявила, что искала на эту должность человека, с которым у руководства совпадало бы видение «места проекта в медийном ландшафте страны». «Я очень рада, что в лице Станислава Кучера наконец-то нашла такого человека. Я желаю Стасу больших успехов и всецело поддерживаю его концепцию развития проекта «Сноб», — заявила она.

Как говорится в публикации, Кучер приступил к работе в «Снобе» в среду, 8 ноября.

По словам Кучера. он видит журнал как сообщество, которое «рисует картину будущего, открывает стране и миру новых героев», помогает «найти себя в стремительно меняющейся реальности», а также «стать по-настоящему свободными и счастливыми». «Я вижу «Сноб» как уникальную площадку для дискуссий о лучшем будущем для России и мира», — уточнил новый главред журнала.

Станислав Кучер работал на телевидении и радио. В частности, он сотрудничал с каналами ТВ-6, ТВЦ, РТР и РБК, а также с радиостанциями «Русская служба новостей», «Коммерсантъ FM» и «Авторадио».​

«Сноб» принадлежал группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, в сентябре группа продала 100% ООО «Сноб Медиа» Геворкян. Он был запущен на средства Прохорова и основателя издательского дома «Коммерсантъ» Владимира Яковлева в 2008 году. Яковлев ушел из проекта в 2011 году из-за разногласий с ОНЭКСИМом.