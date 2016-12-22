Госдуме предложили разрешить использовать герб России на сувенирах

Законопроект, который расширяет возможности по использованию государственного герба Российской Федерации, предложили рассмотреть Госдуме спикер Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Крашенинникова.

Проект федерального конституционного закона №307998-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации» был внесен на рассмотрение Госдумы 8 ноября.

Проект предлагает разрешить гражданам России, предприятиям, учреждениям и организациям неофициально использовать изображения герба, в том числе на сувенирной продукции и во время организации массовых публичных мероприятий.

Сейчас использование герба России возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством.

«Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность», — указывает Крашенинников.

При этом, по его словам, новый закон установит «пределы использования» изображения российского герба только «уголовно-наказуемыми деяниями по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственном флагом Российской Федерации».

По мнению авторов инициативы, принятие закона поможет популяризовать государственную символику, а также будет способствовать воспитанию «гражданственности и патриотизма».

В октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 руб. будет изображен герб России, а не символ Банка России. Набиуллина отметила, что знак Банка России [двуглавый орел] постепенно выводится. «Мы приняли решение о том, что будет новый герб. На новых купюрах, да», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, появится ли на новых купюрах герб или символ Банка России.