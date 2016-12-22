В Каталонии сторонники независимости перекрыли десятки дорог

В рамках забастовки, объявленной сторонниками независимости Каталонии, в регионе перекрыли дороги, сообщает Reuters. Из-за этого на дорогах, ведущих в Барселону, образовались «огромные пробки», передает агентство. Люди перекрыли движение на десятках автодорог, требуя свободы «политическим заключенным». Закрыты некоторые магазинчики, но крупные торговые точки и другие предприятия продолжают работу в обычном режиме.

По данным газеты El Pais, перекрыты 53 дороги, но общественный транспорт работает в обычном режиме. Кроме того, в городе Жирона к северо-востоку от Барселоны протестующие заняли здание вокзала, откуда следуют высокоскоростные поезда.

Каталонская полиция Mossos d’Esquadra заявила, что работает над восстановлением движения на всех магистралях.

Сторонники независимости региона объявили забастовку из-за требования Мадрида арестовать отстраненного главу каталонского регионального правительства Карлеса Пучдемона и его соратников. Испанский суд выдал европейский ордер на его арест 3 ноября. Пучдемон покинул территорию Каталонии в конце октября, он перебрался в Бельгию. 5 ноября он сдался бельгийской полиции, но суд освободил его под подписку о невыезде из страны.

Мадрид подозревает Пучдемона и других каталонских чиновников в организации мятежа, злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств. Также 31 октября Конституционный суд Испании заблокировал провозглашение Каталонией независимости.