Власти Украины прекратили соглашение с Россией о поставках вооружения

Кабмин Украины прекратил межправительственное соглашение с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий, ремонта и оказания услуг военного назначения. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Соглашение было подписано в 1995 году и вступило в силу со дня его подписания.

Согласно документу, страны поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенным договорам. Такие перечни содержали и списки предприятий-производителей и поставщиков, также соглашение отменяло пошлину на ввоз и вывоз товаров.

Контроль за выполнением соглашения в том числе выполняли Министерства обороны Украины и России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах американского лидера Дональда Трампа по поставкам оборонительного оружия из Соединенных Штатов. В частности, США могут предоставить Украине системы связи для войск.