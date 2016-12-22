Умерла дочь Людмилы Гурченко

Скончалась дочь актрисы и певицы Людмилы Гурченко Мария Королева, рассказала РБК ее дочь Елена Королева. На вопрос РБК о причине смерти Елена Королева отвечать отказалась.
Муж Людмилы Гурченко Сергей Сенин сказал РБК, что узнал о смерти Королевой из сообщений СМИ.
Сестра Королевой Кира Андроникашвили сообщила РБК, что не знает о смерти сестры. «Я первый раз об этом слышу от вас. Ничего не могу сказать», — сказала она.
О смерти Королевой на 59-м году жизни сообщило издание Star Hit. Она ушла из жизни накануне выхода передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир», в котором Королева должна была впервые встретиться со своим братом, рассказали позднее в ВГТРК. В компании заявили, что планируют выпустить передачу в эфир 8 ноября в 18:00.
Людмила Гурченко умерла на 76-м году жизни 30 марта 2011 года из-за осложнений после перенесенной операции.