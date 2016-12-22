Адвокат Улюкаева рассказал о сортах подаренной Сечиным колбасы

В корзинке, подаренной главой «Роснефти» Игорем Сечиным экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву были «Егерьские колбаски» и другие мясные изделия, заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как рассказал адвокат, в корзинке находились «Колбаски южнотирольские», «Краковские, «Салями медитеррано», колбаски «Егерьские» и прочие деликатесы. Все они «были уничтожены постановлением Басманного суда», сказал защитник.

Далее был зачитан протокол уничтожения мясных изделий.

Ранее сообщалось, что в ходе 15-го дня заседаний по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева по ходатайству прокуратуры в суд был вызван глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он даст показания в ходе заседания, которое пройдет 13 ноября. Это произошло после того, как в суде продемонстрировали $2 млн, предположительно переданных им Улюкаеву в качестве взятки. Защита бывшего министра поддержала это решение. В то же время суд отказался вызвать зампредседателя правительства Аркадия Дворковича в качестве свидетеля.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина за благоприятную оценку покупки «Башнефти». Согласно материалам следствия, Улюкаев вымогал деньги в индийском Гоа во время саммита БРИКС в октябре 2016 года. В ноябре экс-министр был задержан, предположительно во время передачи взятки.