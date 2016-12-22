Госдума приняла закон о страховых взносах на 2020 год

Госдума в третьем чтении приняла закон о тарифах страховых взносов во внебюджетные фонды на 2020 год, сообщается на сайте нижней палаты. По решению депутатов, действующие тарифы будут продлены.
Госдума продлила действие размера тарифов, установленных на период с 2017 по 2019 год. Речь идет об отчислениях основной категории налогоплательщиков в Фонд социального страхования (2,9%), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%) и Пенсионный фонд (22%). Еще 10% отчислений на обязательное пенсионное страхование взимается сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов.
В начале октября правительство внесло в Думу законопроект, который отменяет зависимость страховой нагрузки на малый бизнес от уровня МРОТ. Правительство предложило установить новый фиксированный размер взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП без наемных работников (уплачивающих взносы «за себя»). Законопроект устанавливает фиксированный взнос для ИП в размере 26 545 руб. на пенсионное страхование и 5840 руб. на медицинское страхование — итого 32,4 тыс. руб.