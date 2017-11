Актера Эда Вествика обвинили в изнасиловании

Эд Вествик (Фото: Richard Shotwell / Invision / AP)

Актриса Кристина Коэн обвинила актера Эда Вествика, сыгравшего в сериале «Сплетница», в изнасиловании. Она обратилась с заявлением в полицию Лос-Анджелеса. Об этом сообщает The Variety.

Как заявили изданию в полиции, заявление Коэн находится на рассмотрении. По предварительной информации, преступление было совершено три года назад.

Сам Вествик в своем Twitter отрицает обвинения.

«Я не знаю эту женщину. Я никогда не использовал принуждения в отношении женщин. Я определенно никогда не совершал изнасилования», — написал Вествик.

Британский актер Эд Вествик стал известен благодаря ролям в сериалах «Сплетница» (там также снималась и заявившая на него Кристина Коэн), Californication, в фильмах «Дитя человеческое», «Сын Рэмбо» телефильмах «Врачи», «Катастрофа», «После жизни» и других.

В конце октября фокусника Дэвида Блейна обвинила в изнасиловании британская модель Наташа Принс. По ее словам, Блейн совершил преступление в 2004 году через несколько месяцев после ее 21-летия. заявление в полицию девушка подала в 2016 году, однако до сих пор никаких арестов проведено не было.

Кроме того, в октябре режиссера Романа Полански и основателя группы Crystal Castles Итана Кэта обвинили в изнасилованиях, а рэпера Нелли и актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана — в сексуальных домогательствах. Случаи Полански и Хоффмана произошли более 30 лет назад.

Толчком к подобным заявлениям стало резонансное дело обвиненного в домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. Началом скандала стала публикация расследования The New York Times 5 октября, где говорилось о многочисленных сексуальных домогательствах продюсера к актрисам и сотрудницам киноидустрии в течение 30 лет. 9 октября Вайнштейна отстранили от работы в созданной им же The Weinstein Company, а сама компания решила сменить название. Продюсера исключили из американской Академии кино, Британского института кино, лишили французского ордена Почетного легиона. В начале ноября полиция Нью Йорка начала подготовку ареста Вайнштейна.

Всего о домогательствах Вайнштейна заявили более 60 женщин.