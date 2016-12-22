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Суд по делу Улюкаева отказался вызвать Дворковича
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Суд по делу Улюкаева отказался вызвать Дворковича
Общество, 13:51
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Суд по делу Улюкаева отказался вызвать Дворковича

Замоскворецкий суд Москвы отказал защите бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в вызове в суд зампреда правительства Аркадия Дворковича в качестве свидетеля, передает корреспондент РБК из зала суда. Суд согласился с позицией обвинения: прокуроры настаивали, что оснований для допроса Дворковича нет, во время предварительного следствия вице-премьера также не допрашивали.

Защита заявляла, что показания Дворковича имеют значение для дела и могут «в полном объеме подтвердить позицию защиты о непричастности Улюкаева к вменяемому ему преступлению».

Ранее в среду, 8 ноября, сторона обвинения заявила ходатайство о вызове на процесс главы «Роснефти» Игоря Сечина, суд ходатайство удовлетворил. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил РБК, что если Сечина вызовут в суд, он будет готов прийти.

Коробка с $2 млн и вызов Сечина: как прошел 15-й день суда над Улюкаевым
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Также в этот день прокуратура продемонстрировала в суде $2 млн, которые, по версии обвинения, бывший чиновник получил в виде взятки за благоприятную оценку покупки «Башнефти».

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года при получении взятки, после этого его поместили под домашний арест. Защита Улюкаева настаивала в суде на том, что бывший чиновник думал, что в сумке, которую ему передали в «Роснефти», было вино.
Теги: Аркадий Дворкович , Алексей Улюкаев
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