Суд по делу Улюкаева отказался вызвать Дворковича

Замоскворецкий суд Москвы отказал защите бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в вызове в суд зампреда правительства Аркадия Дворковича в качестве свидетеля, передает корреспондент РБК из зала суда. Суд согласился с позицией обвинения: прокуроры настаивали, что оснований для допроса Дворковича нет, во время предварительного следствия вице-премьера также не допрашивали.

Защита заявляла, что показания Дворковича имеют значение для дела и могут «в полном объеме подтвердить позицию защиты о непричастности Улюкаева к вменяемому ему преступлению».

Ранее в среду, 8 ноября, сторона обвинения заявила ходатайство о вызове на процесс главы «Роснефти» Игоря Сечина, суд ходатайство удовлетворил. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил РБК, что если Сечина вызовут в суд, он будет готов прийти.

Также в этот день прокуратура продемонстрировала в суде $2 млн, которые, по версии обвинения, бывший чиновник получил в виде взятки за благоприятную оценку покупки «Башнефти».