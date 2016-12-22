СК начал проверку после смерти мужчины у стен больницы в Екатеринбурге

Свердловские следователи проверяют действия врачей после смерти молодого человека возле больницы в Екатеринбурге. В медучреждении также началось служебное расследование, сообщили РБК в городском управлении здравоохранения.
Как утверждают очевидцы, 7 ноября врачи около десяти минут не обращали внимания на умирающего человека у порога травмпункта больницы №24. Видео случившегося опубликовал местный портал Е1.ru. Очевидец по имени Арам рассказал изданию, что встретил этого молодого человека еще в коридоре больницы. Уже после приема, на улице он увидел, как тот же самый человек лежит на земле. Как утверждает очевидец, врачи знали, что человеку требуется помощь, но ничего не предпринимали. По его словам, умирающего забрали на носилках лишь после просьб прохожих спустя несколько минут.
В лечебном учреждении проводится служебная проверка, сообщили РБК в городском управлении здравоохранения. «Сегодня судебные медики должны вскрыть тело. После их решения, которое установит причины смерти, будет продолжена проверка и будут выяснены обстоятельства», — сообщил РБК представитель управления. Он указал, что по видео, опубликованному в Сети, «невозможно достоверно судить», действительно ли помощь не оказывалась в течение десяти минут, как утверждают свидетели. «Голословно говорить о том, что ему [погибшему] якобы не оказывали медицинскую помощь, — неправильно. Опрометчиво ссылаться в этом случае на чье-то мнение», — добавили в ведомстве.
В СУ СК по Свердловской области РБК сообщили, что следователи устанавливают причины смерти мужчины. «Также выясняем, была ли у медиков возможность оказать помощь умирающему. Только после выяснения всех обстоятельств случившегося будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в управлении.