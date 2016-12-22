Кремль оставил вопрос изучения татарского на усмотрение властей региона

Вопрос об изучении татарского языка в школах Татарстана должны решать власти республики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «У нас многонациональная, многоконфессиональная страна, Путин неоднократно об этом говорил. При этом страна единая, Путин всегда говорил о добровольной основе изучения национальных языков», — добавил Песков.

Пресс-секретарь сказал, что «все остальное — это вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов».

Владимир Путин 20 июля заявил, что каждый россиянин должен знать русский язык, а снижение объемов его изучения в школах назвал недопустимым. «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как снижать уровень и время преподавания русского», — сказал тогда президент.

Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов после этого отметил, что русский и татарский изучаются в республике «в одинаковом количестве». «Наша позиция такова: у нас два государственных языка в Татарстане. Любой родитель не против, если его ребенок владеет русским, татарским и еще бы английским языками», — пояснил Фаттахов.

Путин в конце августа по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору проверить соблюдение прав россиян на добровольное изучение языков народов России и государственных языков субъектов Федерации. Другое поручение касалось повышения уровня освоения в школах русского языка.

Власти республики в сентябре решили увеличить преподавание русского языка в местных школах «до объемов, рекомендуемых Министерством образования и науки». Кроме того, прокуратура Татарстана 5 ноября объявила незаконными рекомендации регионального министерства образования об обязательном изучении татарского языка в школах.