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В Киеве заявили об отсутствии нормы о разрыве отношений с Москвой
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В Киеве заявили об отсутствии нормы о разрыве отношений с Москвой
Украинский кризис, 13:55
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В Киеве заявили об отсутствии нормы о разрыве отношений с Москвой

В законопроекте о реинтеграции Донбасса отсутствует норма о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией, заявил заместитель руководителя фракции партии «Батькивщина» в Верховной раде Сергей Соболев, передает «Интерфакс-Украина».

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко подчеркнул, что данный законопроект касается ситуации в Донбассе, а разрыв отношений с Россией — это «отдельное решение». «Нужно десять раз его взвесить, потому что если мы разрываем дипломатические отношения с РФ, как это отразится на минском процессе, на защите украинцев, которые находятся на территории России. Там много украинцев, которые нуждаются в помощи», — заметил он.

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О том, что в законопроект о реинтеграции Донбасса была внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией, 7 ноября сообщил «Коммерсантъ». Источники издания отмечали, что разрыв отношений между Москвой и Киевом не входит в планы администрации украинского президента.

Автор поправки, депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что таким образом собирается напомнить органам исполнительной власти Украины, что нельзя признавать Россию «страной-агрессором» и одновременно сохранять с ней дипломатические отношения. Он отмечал, что разрыв отношений — «прерогатива исполнительной власти». Однако в настоящее время, по словам Винника, связи между Россией и Украиной «практически разорваны».

Комментируя возможный разрыв дипломатических отношений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это является внутренним делом Украины, однако оно будет иметь негативные последствия для населения двух стран.

Теги: Россия , Украина , Верховная рада , дипломатические отношения
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