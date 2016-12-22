Аксенов предложил создать Cиликоновую долину в Крыму

Крымские власти считают возможным создать в регионе центр развития ИТ-технологий, подобный Cиликоновой долине в американской Калифорнии, заявил глава республики Сергей Аксенов. Об этом сообщает ТАСС.
Аксенов отметил, что власти региона хотят, чтобы в Крым «зашли люди», которые будут заниматься развитием ИТ-технологий. «Думали, как создать здесь такой центр типа Силиконовой долины, думаем, как это сделать», — пояснил глава региона.
Он добавил, что в Крыму «есть хорошие ребята-программисты», которые «уехали из Украины» и «хотят безопасно работать». По словам Аксенова, крымские власти пытаются сформировать группу ИТ-специалистов, подготовить для них условия и площадку.
В апреле глава Крыма заявил, что власти региона хотят создать на полуострове офшорную зону. С 2015 года в Крыму уже работает так называемая Свободная экономическая зона (СЭЗ), где резиденты не платят налог на прибыль организаций, а в региональный платят по пониженной ставке. В едином реестре участников СЭЗ значатся 883 организации.