Защита экс-главы «Почты России» отозвала жалобу на арест имущества

Адвокат экс-главы «Почты России» Дмитрия Страшнова отозвал жалобу на арест имущества своего подзащитного. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Да, адвокат отозвал жалобу», — сказала она.

Счета Страшнова были арестованы 31 августа в рамках дела о превышении полномочий. Всего под арест попали более 95 млн руб. Как полагает Генпрокуратура, именно на эту сумму Страшнов незаконно получил премию в июне 2015 года.

Руководителем «Почты России» Страшнов был в 2013–2017 годах. В июле этого года он покинул свой пост, поскольку с ним не был продлен контракт. Одной из причин этого мог стать скандал с выплатой ему премий. В ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Страшнова в связи со злоупотреблением полномочиями. В ведомстве указали на премию в размере 95,3 млн руб., которую Страшнов получил за деятельность «Почты России» в 2014 году. Причиной вознаграждения стала чистая прибыль госкомпании в размере 1,2 млрд руб. Однако, как указали в Генпрокуратуре, причиной прибыли стало целевое финансирование из средств госбюджета. По итогам собственной хозяйственной деятельности почта получила убытки в размере более 4 млрд руб., которые были лишь перекрыты субсидией в размере 5,4 млрд руб.