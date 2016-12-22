Виновником эвакуации «Олимпийского» оказался безработный москвич

Полиция возбудила уголовное дело против 34-летнего безработного москвича, совершившего анонимный звонок о минировании спорткомплекса «Олимпийский» 7 ноября, говорится в сообщении пресс-службы МВД Москвы. Во время эвакуации «Олимпийский» покинули более 2 тыс. человек.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска на улице Адмирала Лазарева задержали подозреваемого, безработного жителя Юго-Западного округа Москвы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в МВД. Полиция возбудила против мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Спорткомплекс «Олимпийский» был эвакуирован накануне, после звонка о заложенной в нем бомбе. Помещения и прилегающие к зданию территории были обследованы экстренными службами, однако угроза взрыва не подтвердилась.

Массовые ложные сообщения о минировании поступают в учреждения в различных городах России с 11 сентября. Из-за них эвакуации проводились в торговых центрах, кинотеатрах, образовательных и государственных учреждениях.

Из-за угрозы взрыва 5 ноября в Москве эвакуировали Большой театр и ГУМ. 20 октября сообщения о минировании поступили в МГУ.

Авторам ложных сообщений о минировании по законодательству грозит штраф до 200 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В конце октября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что за 2017 год за телефонный терроризм в России были осуждены 350 человек.