Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь оштрафовали

Стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тыс. руб. за вождение без прав, сообщил РБК ее адвокат Давид Кемулария.

«Была группа разбора ГИБДД, которая определила вынести административный штраф в размере 15 тыс. руб.», — сказал он.

Адвокат добавил, что защита согласна с протоколом и не будет обжаловать это решение.

В последний раз полиция задержала пожизненно лишенную прав стритрейсершу в июле. На тот момент по решению суда ей оставалось отработать в тверской библиотеке еще 200 часов. В конце сентября Багдасарян выполнила назначенные ей в качестве наказания работы.

Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав в марте 2017 года. Савеловский суд рассмотрел 72 административных протокола за уклонение от исполнения административных наказаний. По итогам разбирательства Багдасарян присудили два административных ареста (10 и 14 дней), 595 часов обязательных работ и штрафы общей суммой 183 тыс. руб. Эти штрафы Багдасарян к настоящему моменту также погасила.

Прав Багдасарян лишилась в том числе из-за того, что после одного из ДТП в 2015 году ей был поставлен диагноз «эпилепсия», вождение с которым запрещено. Адвокат Багдасарян заявил о снятии этого диагноза. Однако суд свое решение не изменил, в том числе потому, что заболевание представлялось ранее самой защитой стритрейсерши как смягчающее обстоятельство.

Известность Мара Багдасарян приобрела после грубого нарушения правил дорожного движения на Третьем транспортном кольце в мае 2016 года. Тогда полиция задержала ее, сына вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслана Шамсуарова, Абдувахоба Маджидова и Виктора Ускова во время гонки на автомобиле Gelandewagen.