При пожаре в Воронежской области погибли пять человек
Общество, 10:51
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При пожаре в Воронежской области погибли пять человек
В результате пожара в городе Эртиль (Воронежская область) погибли пять человек, включая троих детей. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По информации ведомства, после того как огонь был потушен, были обнаружены тела 29-летнего мужчины, 37-летней женщины и троих малолетних детей. Управление СКР по Воронежской области начало доследственную проверку обстоятельств и причин пожара.
Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о возгорании поступило в 5:21. К 6:38 огонь был потушен. В тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники.