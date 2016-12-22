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Россияне назвали главные задачи армии и поставили оценку Шойгу
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Россияне назвали главные задачи армии и поставили оценку Шойгу
Общество, 11:05
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Россияне назвали главные задачи армии и поставили оценку Шойгу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный отношению россиян к армии. Респонденты назвали основные задачи вооруженных сил и рассказали о своем отношении к армии. Материалы опроса поступили в РБК.

Основными задачами армии россияне назвали защиту граждан, границ и территориальной целостности страны (43%), укрепление боеспособности страны, улучшение материально-технической базы (32%), повышение профессионализма, усиление подготовки военнослужащих (13%). 5% опрошенных на этот вопрос ответили: «Чтобы был мир, не было войны».

Опрос зафиксировал улучшение отношения россиян к армии. За пять лет уровень одобрения изменился с 52% в 2012 году до 88%. В числе основных достижений вооруженных сил граждане назвали модернизацию вооружения (34%), военные действия в Сирии (15%) и регулярно проводимые военные учения (8%). Только 3% россиян сочли достижением действия российских военных в Крыму.

Также повысилось доверие россиян к способности военных защитить Россию. Больше половины (57%) россиян заявили, что полностью доверяют готовности армии защитить страну в случае реальной военной угрозы, 36% согласились с этим с меньшей долей уверенности. Только 5% граждан страны не верят в способность вооруженных сил защитить Россию.

Более 60% россиян оценили нынешнее состояние армии как очень хорошее, 24% — как среднее и 5% — как плохое. Этот показатель продемонстрировал сильный рост за последние годы. Еще в 2014 году большинство граждан были недовольны состоянием армии. Тогда только 37% оценили состояние вооруженных сил как очень хорошее. Для сравнения, в 1998 году таких был лишь 1%.

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Также во время опроса граждане поставили оценку министру обороны Сергею Шойгу. По пятибалльной системе он получил «пять с минусом» (4,7 балла). В 2013 году его работу россияне оценивали на «четыре с плюсом» (4,2 балла).

Теги: ВЦИОМ , Шойгу , Опрос , Армия
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