В Совфеде ответили на предложение Рады разорвать дипотношения с Россией

В случае разрыва дипотношений Украины с Россией ДНР и ЛНР могут поставить кардинальный вопрос о выходе из состава Украины. Об этом заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если разорвать отношения с Россией, следующим будет ввод войск на территорию ДНР и ЛНР, любые наши попытки защитить население этих республик будут расценены как агрессия. Поэтому последствия могут быть самыми тяжелыми. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Либо Рада будет распущена Порошенко, он имеет на это конституционные полномочия, либо ему придется самому распрощаться с президентским креслом», — сообщил Джабаров.

По его словам, в случае разрыва дипломатических отношений огромные проблемы появятся у граждан Украины, которые работают в России. «Гастарбайтеры будут вынуждены получать визы через посольства третьих стран, которые будут представлять интересы Украины. А могут и не получить [визы], сразу возникнет большая внутренняя напряженность», — пояснил он.

В марте 2017 года Федеральная миграционная служба оценила число украинских мигрантов, работающих в России, в 2,3 млн человек. При этом, по данным украинских СМИ, количество украинских мигрантов в России сократилось с 6 млн в 2013 году до более 4 млн в 2015 году.

Накануне депутат Верховной рады Иван Винник предложил коллегам внести в закон о реинтеграции Донбасса пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Таким образом он предложил от лица парламента Украины напомнить правительству страны о невозможности признания России страной-агрессором, сохранив одновременно дипломатические связи.