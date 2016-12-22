На 53-м году жизни умер украинский актер Тарас Денисенко. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.

Денисенко скончался после тяжелой болезни. Он был членом Национального союза кинематографистов и заслуженным артистом Украины.

Актер родился в 1965 году в Киеве. В 1986 году он окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Свою карьеру Денисенко начал в конце 1980-х в СССР. В период распада СССР он снялся в нескольких фильмах, посвященных проблеме дедовщины в армии («Караул», «Кислородный голод»). Всего на его счету более 30 ролей в полнометражных фильмах. В 2015 году он выступил в качестве режиссера, сняв фильм «Мой мальчик».