Медведев распорядился открыть новый ростовский аэропорт Платов 27 ноября

Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону откроют для полетов 27 ноября. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

«Новый аэропортовый комплекс с пунктом пропуска через государственную границу учитывает потребности развития региона на десятилетия вперед», — отмечается в документе.

Уточняется, что Платов сможет принимать самолеты любых типов. Он был возведен в рамках программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Вместе с этим было принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города аэродрома гражданской авиации Ростов-на-Дону и старого международного аэропорта Ростов-на-Дону.

В конце октября генеральный директор управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский сообщил, что тестовый рейс из нового аэропорта должен состояться до 20 ноября, полный запуск аэропорта — до 1 декабря.

Базовым авиаперевозчиком аэропорта станет компания «Азимут». В декабре 2017 года она сменит базирование на аэропорт Платов.

Международный аэропорт Платов построен в Аксайском районе в 30 км от города. Строительство велось на основе государственно-частного партнерства, а также целевых программ «Воздушный транспорт» и «Развитие транспортной системы России».