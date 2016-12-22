На Тайване разбился истребитель Mirage 2000

Истребитель ​Dassault Mirage 2000 ВВС Тайваня разбился в море неподалеку от острова. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на заявление военных.

Самолет вылетел накануне с авиабазы ​​Синьчжу для тренировочной миссии. Вечером диспетчеры потеряли контакт с летчиком. На его поиски были направлены вертолеты, однако найти его или его следы спасателям не удалось. Военные отмечают, что 28-летний летчик хорошо зарекомендовал себя и имеет необходимый опыт. К техническому состоянию самолета также вопросов не возникает. Причины аварии выясняются.

Тайвань приобрел 60 истребителей Dassault Mirage 2000 у Франции в 1998 году. С момента их поставки в несчастных случаях были потеряны четыре машины.

В середине октября в Испании в окрестностях разбился истребитель F/A-18. Его пилот не успел катапультироваться и погиб.