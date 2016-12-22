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Билла де Блазио переизбрали на пост мэра Нью-Йорка
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Билла де Блазио переизбрали на пост мэра Нью-Йорка
Общество, 09:17
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Билла де Блазио переизбрали на пост мэра Нью-Йорка

Демократ Билл де Блазио переизбран на пост главы Нью-Йорка. Об этом сообщает портал NY1 News.

Победа де Блазио над своими соперниками не стала неожиданностью, отмечает издание, поскольку все предвыборные опросы показывали его преимущество. За него свои голоса отдали более 60% нью-йоркцев.

Противник де Блазио на выборах Николь Маллиотакис отметил, что несмотря на его проигрыш, его кампания не прошла впустую. «Хотя мы и не выиграли эти выборы, мы громко и ясно демонстрировали, что статус-кво должен закончиться и что в городе есть много людей — тысячи людей в этом городе, которые заслуживают того, чтобы их услышали», — подвел итоги Маллиотакис в своей заключительной речи.

Билл де Блазио стал главой Нью-Йорка по итогам выборов в 2013 году. Таким образом он стал первым мэром-демократом за предыдущие 20 лет. Де Блазио окончил Нью-Йоркский университет, в бытность студентом в 1983 году он посетил СССР. С конца 1980-х годов он работает в некоммерческих структурах и государственных учреждениях, связанных со здравоохранением и инфраструктурой. В 2001 году он вошел в число депутатов городского совета.

На посту мэра Нью-Йорка де Блазио сменил Майкла Блумберга, который управлял городом с 2002 года. В январе 2016 года стало известно, что Блумберг изъявил желание принять участие в борьбе за президентское кресло, однако эти планы экс-градоначальника не исполнились.

Теги: Нью-Йорк , Билл де Блазио
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