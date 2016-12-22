Дональд Трамп сравнил Северную Корею с адом

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в парламенте Южной Кореи, передает NN. Во время выступления американский президент назвал северного соседа страны «адом» и предупредил о готовности применить силу ради сохранения мира на Корейском полуострове.

«Северная Корея это не рай, как это видел ваш дед (Ким Ир Сен. — РБК). Это ад, которого не заслуживает ни один человек», — заявил Трамп, публично обращаясь к Ким Чен Ыну.

Американский президент подчеркнул, что разработка ядерного оружия не может обеспечить безопасность КНДР. «Оружие, которое вы создаете, не делает вас безопаснее, она подвергает ваш режим серьезной опасности. Каждый ваш шаг на этом темном пути, увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь», — заявил он.

​Он вновь предупредил, что северокорейский режим не должен испытывать терпение Вашингтона. По мнению Трампа, мир на Корейском полуострове сможет обеспечить только сила. «Время оправданий прошло. Теперь — время силы. Если вы хотите мира, вы должны оставаться сильными», — подчеркнул Трамп.

Визит Трампа в Южную Корею проходит в рамках восточноазиатского турне американского президента. После прибытия в страну Трамп попытался посетить демилитаризованую зону на границе двух Корей, однако планы пришлось отменить из-за плохой погоды.