Пропавшего главу поселка в Амурской области нашли мертвым
Общество, 08:01
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Пропавшего главу поселка в Амурской области нашли мертвым
Пропавший в Амурской области глава поселка Новобурейский Андрей Новокрещенов обнаружен мертвым. О его смерти говорится в сообщении администрации поселка в Instagram.
Информацию об обнаружении тела Новокрещенова также подтверждает «Амурская правда» со ссылкой на источники. По данным издания, его тело было обнаружено с пробитой головой. Кроме того удалось обнаружить сгоревший Lexus главы поселковой администрации, возле которого нашли следы крови.
Новокрещенов пропал без вести 2 ноября. Вскоре его поисками занялся Следственный комитет (СКР), который возбудил уголовное дело об убийстве. В его поисках, помимо спасателей, приняли участие кинологи.