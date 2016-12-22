Трамп не стал посещать демилитаризованную зону из-за плохой погоды

Президент США Дональд Трамп не смог посетить демилитаризованную зону между Северной и Южной Корее из-за плохой погоды. Об этом сообщает CNN.



Как отмечает телеканал, во время своего визита в Южнокорейскую республику Трамп планировал посетить границу с КНДР. Однако, его вертолет вынужден был совершить посадку после 18 минут полета к демилитаризованной зоне.

В Белом доме заявили, что президент Трамп хотел посетить границу вместе с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс заявила, что это будет первое совместное посещение американского лидера и южнокорейского демилитаризованной зоны. По ее словам, это должно было быть «историческим моментом».

Сандерс сказала, что Трамп был разочарован и расстроен тем, что осуществить поездку на границу Северной и Южной Кореи не получилось. Она отметила, что в небе Южной Кореи держался сильный туман, из-за которого пилоты вертолетов не могли видеть воздушный кортеж Трампа. После вынужденной посадки, американский президент и его окружение ждали около часа, чтобы погода улучшилась, но этого не произошло.

Вместе с Трампом в демилитаризованную зону летели, в том числе глава аппарата Белого дома Джон Келли, генеральный секретарь США Рекс Тиллерсон и командующий Силами США в Корее Винсент Брукс.

Перед визитом американского президента Южная Корея ввела санкции против 18 граждан Северной Кореи, сообщало Reuters 6 ноября. По данным агентства, ограничения были введены против тех, кто был напрямую связан с банками КНДР. Как полагают в Сеуле, 14 из тех, против кого направлены санкции, живут в Китае, две — обосновались в Ливии, а еще двое — в России. Источники в правительстве Южной Кореи рассказали Reuters, что против граждан КНДР, которые были внесены в санкционный список, уже были введены ограничения со стороны ООН.