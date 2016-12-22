В России вступили в силу новые правила движения по круговому перекрестку

В России вступил в силу пункт правил ПДД, который устанавливает приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает ТАСС.

Согласно постановлению правительства № 1300 от 26 октября, приоритет в движении получает автомобиль, который движется по кругу. В результате другие автомобили, которые выезжают на дорогу, должны уступить ему. Согласно прежним правилам​ преимущество при движении по кругу получали те автомобили, которые выезжали на него.

В справке к документу отмечается, что в России не установлена единая схема проезда таких перекрестков, что приводит к авариям.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял в конце октября, что практика приоритета движения по круге «существует в мире и почти во всех странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — РБК)». По его словам, ранее в России не было установлено единое правила для круговых перекрестков, поэтому «возникала определенная путаница, которая приводила к тяжелым последствиям».

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто в беседе с РБК назвал новый пункт ПДД попыткой привести правила к европейским стандартам. Он отметил, что нововведения в этой сфере — это «вещи, известные в Европе уже минимум как 30 лет».

Руководитель программы «Главная дорога» на телеканале НТВ Илья Скрябин положительно оценил новые нормы для автомобилистов. По его мнению, они «наконец-то» наведут в правилах ПДД порядок и «все будет единообразно, что с точки зрения водителя замечательно».

Кроме того, постановлением от 20 октября российское правительство установило специальную дорожную размету «Зона перекрестка», которая похожа на квадрат с наискосок перекрещивающимся желтыми диагональным линиями. Границы квадрата определяют границы перекреста.

По правилам дорожного движения, автомобилистам нельзя выезжать при образовании затора. За это предусмотрен штраф в размере 1 тыс.руб. Новые правила о разметке вступят в силу через 180 дней со дня официальной постановления.