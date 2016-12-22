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Марадона сыграл с президентом Венесуэлы в футбол
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Марадона сыграл с президентом Венесуэлы в футбол
Политика, 04:49
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Марадона сыграл с президентом Венесуэлы в футбол

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и аргентинский футболист Диего Марадона сыграли в футбол на стадионе военной полиции в венесуэльской столице Каракас. Об этом сообщает телеканал Tele Sur.

В дружественном матче также приняли участие дети. Кроме того, на встрече присутствовали вице-президент Тарек Эль Айссами, министр по делам молодежи и спорта Педро Инфанте и губернатор штата Карабобо Рафаэль Лакава.

​Николас Мадуро в своем Twitter опубликовал фотографию встречи с Марадоной.

​Мадуро подарил Марадоне фотографию венесуэльского лидера Уго Чавеса, рубашку с венесуэльским триколором и фланелевую форму Сборной Венесуэлы по футболу с именем футболиста и его номером 10.

Марадона в свою очередь поблагодарил венесуэльского лидера и подчеркнул, что Мадуро остается сильным, несмотря на критику. «Я вижу сильного Николаса. Я встречался со множеством людей, которые не хотят расслабляться. В футболе не важно, насколько сильно ты проигрываешь. Даже если счет 3:0 никогда не расслабляйся и играй за свой народ», — сказал Марадона. Футболист отметил, что венесуэльский лидер «сопротивляется» нападкам оппозиции. «Мы стойкие, и мы солдаты нашей великой родины», — подчеркнул Марадона.

В начале августа Марадона на своей странице в Facebook написал, что он является «чавистом» и поддерживает Николаса Мадуро. Футболист подчеркнул, что он готов бороться за свободу Венесуэлы на стороне ее президента. По словам Марадоны, если Мадуро прикажет, то он наденет форму солдата, «чтобы сражаться против империализма».

Диего Марадона, признанный ФИФА одним из лучших футболистов XX века, неоднократно выступал в поддержку правящего режима в Венесуэле и Николаса Мадуро. В том числе, футболист агитировал за Мадуро, который считался приемником Уго Чавеса, во время президентской предвыборной кампании в 2013 году.

Теги: Венесуэла , Николас Мадуро , Диего Марадона
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