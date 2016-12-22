Гуриев объяснил рост России в рейтинге Doing Business работой чиновников

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев объяснил продвижение России в рейтинге Doing Business с 40-ой на 35-ую позицию «реальной работой чиновников». Об этом он заявил на пресс-конференции в Лондоне, передает ТАСС.

«Продвижение России в этом рейтинге — это реальная работа чиновников, в первую очередь из Минэкономразвития и сотрудников Агентства стратегических инициатив, которым удалось существенно улучшить некоторые аспекты регулирования российской бизнес-среды», — сказал Гуриев. Он отметил, что пока неясно, сможет ли Россия занять 20-е место в рейтинге в 2018 году.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития напомнил, что, когда Россия поднялась на 50-е место в рейтинге Doing Business, «никто не верил, что она сможет продвинуться дальше». «Поэтому все может быть, у России большие заделы, мягко говоря, в регулировании строительства и таможни», — отметил Гуриев.

По его словам, на данный момент инвесторы «пока не очень верят в то, что в России все хорошо с инвестклиматом». Об этом свидетельствуют цены на российские активы, и, несмотря на то, что на российских рынках низкие цены, существенного притока капитала не наблюдается, отметил Гуриев.

О том, что Россия поднялась на пять строчек с 40 на 35-е место в рейтинге Doing Business, сообщил 31 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Лидером в 2017 году стала Новая Зеландия, сообщается на сайте рейтинге.

Рейтинг Doing Business составляет Всемирный банк. В список включены 190 стран и распределены по критериям комфортной среды для ведения бизнеса. В том числе, во время составления рейтинга принимаются во внимание такие показатели, как простота открытия бизнеса, регистрация собственности и получение кредитов. Кроме того, Всемирный банк оценивает также степень защиты прав миноритариев, удобство получения разрешения на строительств и подключение электроэнергии и ряд других показателей.

Президент Владимир Путин в своих майских указах от 2012 года поставил задачу — подняться России в 2018 году в рейтинге Doing Business на 20-е место. На момент 2012 года она находилась на 120-м.