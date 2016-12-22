Известный американский бейсболист погиб при крушении самолета

Рой Халлидей. 2010 год (Фото: Rob Carr / AP)

Бывший член Главной лиги бейсбола США Рой Халлидей погиб в возрасте 40 лет в результате крушения гидросамолета у берега штата Флорида. Об этом сообщается в Twitter американской полиции. По данным полиции, сигнал бедствия диспетчерам не поступал.

Как отмечает газета The Washington Post, самолет Icon A5 упал в Мексиканский залив к северу от города Холидея. Слухи о том, что в авиакатастрофе погиб Рой Халлидей распространились после того, как местные телекомпании определили по номеру борта, что самолет принадлежит бейсболисту. Впоследствии информацию подтвердила полиция.

В офисе шерифа заявили, что обстоятельства крушения расследует Национальный совет по безопасности на транспорте. В полиции также отметили, что на борту упавшего самолета не было никого кроме Халлидея.

Рой Халлидей начал свою карьеру Главной лиге бейсбола в 1998 году, на протяжении 12 сезонов он выступал за Toronto Blue Jays на позиции питчера, а затем перебрался в Philadelphia Phillies. Халлидей ушел из бейсбола в 2013 году. После завершения своей карьеры, спортсмен заявил, что будет заниматься авиацией.

Халлидей восемь раз участвовал в матчах всех звезд Главной лиги бейсбола, два раза получал награду Сая Янга. На момент завершения карьеры он был лидером среди действующих игроков по количеству полных игр.