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В правительстве захотели купить новый вертолет для работы на Шпицбергене
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В правительстве захотели купить новый вертолет для работы на Шпицбергене
Общество, 01:43
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В правительстве захотели купить новый вертолет для работы на Шпицбергене

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил проработать и представить предложения на покупку нового вертолета, который будет принимать участие работах на Шпицбергене. Об этом он заявил на совещании с представителями МЧС, МИД, Минтранса и Росавиации по катастрофе Ми-8 в Норвегии, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, на совещании была обсуждена доставка на Шпицберген вертолета ГТ «Арктикуголь». Дворкович также поручил найти решение по всем вопросам, которые связаны с выплатами семья погибших при крушении российского вертолета и вопросам об организации обучения и отдыха детей жертв катастрофы.

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Российский вертолет Ми-8, который был в лизинге компании «Арктикуголь», потерпел крушение 26 октября. Он летел из российского села Пирамида в норвежский город Баренцбург. На борту вертолета было восемь человек, а именно три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Ми-8 упал в море в двух километрах от Баренцбурга.

В компании «Конверс Авиа» рассказали, что вертолет был исправен. Он 2013 года выпуска, регулярно проходил проверку, а его экипаж был опытным.

В субботу, 4 ноября, сообщалось, что из обломков разбившего вертолета были извлечены бортовые самописцы. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы отметили, что «черные ящики» Ми-8 не были повреждены. На данный момент спасатели обнаружили тело одного погибшего в результате крушения российского вертолета. Поиски тел остальных жертв авиакатастрофы продолжаются.

Теги: авиакатастрофа , вертолет , Шпицберген , Вертолет Ми-8 , МИ-8
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