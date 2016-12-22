Нацбанк Украины одобрил покупку «дочки» Сбербанка бывшим вице-премьером

Национальный банк Украины одобрил покупку «дочки» Сбербанка VS Bank миллионером и бывший вице-премьером Украины Сергеем Тигипко (украинский Forbes оценил его состояние в $495 млн). Об этом сообщается на сайте украинского банковского регулятора.
Ему разрешили принять "опосредованное существенное участие" в уставном капитале VS Bank. Тигипко через компанию Bailican Limited (Кипр), которая приобретет 99,9% акций банка, заявили в Нацбанке.
Покупку VS Bank Тигипко одобрил Антимонопольный комитет Украины в конце сентября. Как отметили тогда в ведомстве, Тигипко контролирует киевские ТАСкомбанк и Универсал Банк, но покупка «дочки» российского банка не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на финансовом рынке.
В марте 2017 года Украина ввела санкции против пяти украинских банков с российским участием, а именно против Сбербанка, ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank. Киев запретил им выводить средства из Украины. В апреле заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что российские банки должны «спокойно и без паники» уйти из страны. По ее мнению, у банков с российским капиталом на Украине нет «перспектив развития».
Тигипко ранее занимал государственные должности. Во время президентства Виктора Януковича он был вице-премьером и министром социальной политики. Когда пост лидера страны занимал Леонид Кучма, Тигипко являлся главой Национального банка и министром экономики.
В конце января глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала в интервью «Новому времени», что доля российских банков на украинском рынке сократилась «за последние несколько лет» с 15 до 8%. По мнению Гонтаревой, проблемы у банков с российским капиталом появились из-за того, что они активно кредитовали Донецкую и Луганскую области.
Сейчас на Украине работают семь банков с российским капиталом: два банка Сбербанка («Сбербанк Украина» и ВиЭс Банк), два — группы ВТБ (VTB Bank и БМ-Банк), Проминвестбанк (контролируется Внешэкономбанком), Альфа-банк (входит в «Альфа-Групп») и банк Forward (акционер — банк «Русский стандарт»).
Из них пять — «Сбербанк Украина», VTB Bank, БМ-банк, Проминвестбанк и Альфа-банк — за год сократили свои активы, свидетельствует отчетность за третий квартал 2016 года по МСФО. В частности, Сбербанк, занимающий в украинской банковской системе четвертое место по размеру активов (по версии сайта Banker.ua), сократил их почти на 9% — с 51,8 млрд до 47,2 млрд гривен. Альфа-банк, занимающий пятое место, — на 2,8% — с 42,4 млрд до 41,2 млрд гривен. БМ-Банк — на 6,3% — с 3,2 млрд до 3 млрд гривен. VTB Bank — на 19,1% — с 25,7 млрд до 20,6 млрд гривен.
Доля средств физлиц в банках с российским капиталом сократилась с 9,3% в начале 2014 года до 5,5% к 2016-му, доля юридических лиц — с 8,3 до 3,3%, отмечал ранее регулятор.