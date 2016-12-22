Нацбанк Украины одобрил покупку «дочки» Сбербанка бывшим вице-премьером

Национальный банк Украины одобрил покупку «дочки» Сбербанка VS Bank миллионером и бывший вице-премьером Украины Сергеем Тигипко (украинский Forbes оценил его состояние в $495 млн). Об этом сообщается на сайте украинского банковского регулятора.

Ему разрешили принять "опосредованное существенное участие" в уставном капитале VS Bank. Тигипко через компанию Bailican Limited (Кипр), которая приобретет 99,9% акций банка, заявили в Нацбанке.

Покупку VS Bank Тигипко одобрил Антимонопольный комитет Украины в конце сентября. Как отметили тогда в ведомстве, Тигипко контролирует киевские ТАСкомбанк и Универсал Банк, но покупка «дочки» российского банка не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на финансовом рынке.

В марте 2017 года Украина ввела санкции против пяти украинских банков с российским участием, а именно против Сбербанка, ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank. Киев запретил им выводить средства из Украины. В апреле заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что российские банки должны «спокойно и без паники» уйти из страны. По ее мнению, у банков с российским капиталом на Украине нет «перспектив развития».



Тигипко ранее занимал государственные должности. Во время президентства Виктора Януковича он был вице-премьером и министром социальной политики. Когда пост лидера страны занимал Леонид Кучма, Тигипко являлся главой Национального банка и министром экономики.