Саакашвили пригрозил властям Украины «народным импичментом»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал провести марш 12 ноября в поддержку законов об импичменте президента Украины и антикоррупционном суде. Ранее политик призвал Петра Порошенко и Верховную раду «уйти»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил провести 12 ноября марш в поддержку принятия законов об импичменте президента Украины и антикоррупционном сёуде. Об этом он заявил на митинге на площади Конституции у Верховной рады, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я предлагаю в воскресенье провести марш за принятие закона об антикоррупционном суде и об импичменте президента, собраться на Михайловской площади и нашим шествием поддержать это требование», — сказал Саакашвили.

Верховная рада 7 ноября приняла в первом чтении проект избирательного кодекса Украины и выполнила одно из требований сторонников Саакашвили. Проект поддержали 226 народных депутатов.

По словам Саакашвили, власти «нужно не дать оправиться и надо довести борьбу до конца». Политик также предложил начать «народный импичмент» 3 декабря, если власти Украины не выполнят требования демонстрантов. «Если они ничего не принимают, тогда народ Украины сам решит, кому объявлять импичмент, кого уволить и когда провести новые выборы», — заявил экс-губернатор.

Саакашвили 29 октября во время акции протеста у стен Верховной рады призвал провести досрочные президентские выборы на Украине. Он сообщил, что украинский лидер Петр Порошенко и парламент должны «уйти», если не выполнят требования митингующих. Экс-губернатор подчеркнул, что он и его сторонники не занимаются подготовкой государственного переворота. Однако Саакашвии добавил, что у участников акции протеста «есть механизм, как сменить власть».