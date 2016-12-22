Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до 13 человек

В ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае пострадали 13 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной администрации.
Они были доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести.
По данным администрации Краснодарского края, авария произошла в 17:29 мск на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Новомышастовская.
Ранее сообщалось о ДТП с участием внедорожника Toyota и школьным автобусом. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Находившийся за рулем Toyota мужчина погиб на месте. Пассажир внедорожника был госпитализирован, также в больницу направили водителя и одного пассажира автобуса.
«Региональному министерству здравоохранения поручил держать ситуацию на контроле. А властям муниципалитета — позаботиться о предоставлении мест для временного размещения остальных пассажиров», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие 28 человек и 11 единиц техники.