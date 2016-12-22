После отравлений в ТК «Народный» в Санкт-Петербурге завели уголовное дело

Главное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту отравления людей в торговом комплексе «Народный». Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка.
Дело было заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительным данным, работники одной из организаций, которая доставляла еду сотрудникам «Народного», нарушили санитарные нормы. Из-за этого отравились более 20 человек.
Как сообщали РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, из «Народного» в Красногвардейском районе 31 октября и 1 ноября был госпитализирован 31 человек с диагнозом «острый гастроэнтероколит».
После этого деятельность ТК «Народный», расположенного по адресу: проспект Косыгина, дом 21, была приостановлена. Об этом РБК заявляла начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. По ее словам, в больницы были доставлены 33 человека с диагнозом «сальмонеллезная инфекция». Она отметила, что все пострадавшие являются выходцами из Узбекистана и Таджикистана.