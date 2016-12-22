Суд Парижа потребовал вернуть отнятую нацистами картину Писсарро

Парижский суд постановил вернуть картину художника-импрессиониста Камиля Писсарро «Сбор гороха», которая была захвачена коллаборационистами во время Второй мировой войны, семье коллекционера Симона Бауэра. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Коллекция Симона Бауэра была захвачена нацистами в 1943 году при посредничестве сотрудничавшего с Третьим рейхом французского правительства Виши. После войны Бауэр вернул часть своей коллекции, однако картина Писсарро пропала.

В начале 2017 года потомки коллекционера выяснили, что супружеская пара из США Брюс и Робби Толл подарили полотно парижскому музею Мармоттан. Выяснилось, что они приобрели ее в 1995 году на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $800 тыс.

Наследники Бауэра подали иск в суд, который был удовлетворен в мае 2017 года. «Они считают, что не им платить за преступления режима Виши», — заявил адвокат Толлов Рон Соффер. По его словам, супруги не знали о судьбе картины, так как в аукционном каталоге не указывалось, что полотно было конфисковано.

Согласно данным, представленным на конференции «Активы периода холокоста» в Чехии, из 650 тыс. похищенных нацистами в годы войны произведений искусства примерно 100 тыс. так и не были возвращены законным владельцам.