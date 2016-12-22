В Краснодарском крае в ДТП со школьным автобусом погиб один человек

Водитель внедорожника Toyota погиб в ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел 7 ноября около 17:00 мск на 110-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус. На момент аварии в салоне автобуса находились 27 детей.
В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте, пассажира внедорожника госпитализировали. Также в больницу направили водителя автобуса и одного пассажира.
В настоящий момент по факту аварии проводится проверка. В пресс-службе отметили, что перед началом поездки сотрудники ГАИ проверили школьный автобус, а все дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.