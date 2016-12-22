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Капитализация «Татнефти» превысила 1 трлн руб.
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Капитализация «Татнефти» превысила 1 трлн руб.
Бизнес, 20:37
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Капитализация «Татнефти» превысила 1 трлн руб.

На новостях о рекордных промежуточных дивидендах капитализация «Татнефти» на Московской бирже во вторник, 7 ноября, обновила исторические максимумы, достигнув 1,125 трлн руб.

Обыкновенные акции «Татнефти» выросли за день на 12,45%, до 491,95 руб. за бумагу, привилегированные — на 10,99%, до 359,6 руб. за бумагу. Индекс ММВБ вырос на 3,57%, показав самый мощный дневной рост с декабря 2014 года.

Во вторник утром пресс-служба «Татнефти» сообщила, что накануне ее совет директоров рекомендовал собранию акционеров направить на промежуточные дивиденды за девять месяцев 2017 года 27,78 руб. на все виды акций или 75% прибыли по РСБУ за этот период. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2017 года составила 86,2 млрд руб., то есть акционерам предлагается выплатить 64,65 млрд руб. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о выплате промежуточных дивидендов, назначено на 12 декабря.

«Успешная реализация Стратегии 2025 (стратегия развития до 2025 года. — РБК) позволяет генерировать денежный поток выше ожидаемого, обеспечивая полное финансирование инвестиционной программы компании, исполнение всех принятых на себя обязательств, в том числе социальных, удовлетворение потребности в оборотном капитале и высокую дивидендную доходность для акционеров», — говорится в сообщении «Татнефти».

Теги: дивиденды , «Татнефть»
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