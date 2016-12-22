Чиновника Росавиации задержали за взятку в обмен на ввоз самолета

И.о. начальника территориального управления Росавиации задержали за взятку в 100 тыс. руб., которую он получил за помощь в оформлении ввоза в Россию легкого самолета для парашютного спорта. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
По версии следствия, 3 ноября 2017 года чиновник получил взятку через посредника. Мужчина 1980 года рождения передал ему деньги за ранее направленный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в Россию самолета PAC-750XL с заведомо ложными сведениями. Благодаря этому мужчина мог уклониться от таможенных платежей и пеней на 6,9 млн руб.
В отношении чиновника возбудили дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Против взяткодателя и его посредника также завели уголовные дела по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий) соответственно.
Легкий самолет PAC-750XL разработан новозеландской фирмой Pacific Aerospace Corporation. Первый полет состоялся в 2001 году. Существует несколько модификаций самолета, парашютная версия вмещает в себя до 17 парашютистов. Длина самолета — 11,58 м., размах крыла — 12,80 м., высота — 3,81 м. Максимальная взлетная масса самолета — 3402 кг. Максимальная скорость полета — 326 км/ч.