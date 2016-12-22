Лондон упростит получение вида на жительство для граждан ЕС

Британское правительство намерено разрешить гражданам стран — членов ЕС, которые проживают в стране, остаться в Великобритании после ее выхода из союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра по вопросу выхода из ЕС Дэвида Дэвиса.

По планам властей, для граждан ЕС в течение двух лет после Brexit будет действовать упрощенный режим получения статуса постоянного резидента. Стоимость заявки будет равна пошлине за получение британского паспорта. Кроме того, заявители получат право на апелляцию в случае отказа.

«Мы ясно дали понять, что защита прав граждан ЕС является нашим главным приоритетом в переговорах. Мы будем поддерживать всех, кто желает остаться, чтобы получить вид на жительство благодаря новой упрощенной системе», — заявил Дэвис.

В июне правительство Терезы Мэй опубликовало программу, посвященную изменению статуса граждан стран — членов ЕС, проживающих в Великобритании. Согласно этой программе, европейцам нужно будет подавать заявку на получение статуса поселенца. Он будет означать, что они могут проживать и работать в Великобритании, получать доступ ко всевозможным услугам и государственным грантам, а также будут иметь право подать заявление на получение британского подданства. В то же время человек, получивший подобный статус, автоматически лишается его, если покидает страну более чем на два года.

Вопрос о статусе граждан ЕС стал одним из спорных при обсуждении выхода Великобритании из союза. Принимая в марте 2017 года закон о запуске процедуры Brexit, оппозиционные парламентарии намеревались включить в документ формулировку о защите прав экспатов, но предложения были отклонены консервативным большинством. В октябре лейбористы вновь пригрозили заблокировать закон о Brexit, если в него не будут внесены изменения.