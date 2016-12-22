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Глава МВД Украины поблагодарил парламент за отказ уволить его
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Глава МВД Украины поблагодарил парламент за отказ уволить его
Политика, 18:24
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Глава МВД Украины поблагодарил парламент за отказ уволить его

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил Верховную раду за отказ уволить его после обвинения его сына Александра Авакова по «делу рюкзаков». Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Twitter.

«Благодарю парламент за поддержку. Благодарю 31 народного депутата за оказанное недоверие. Мир вам!» — написал глава МВД.

Ранее 7 ноября Верховная рада не поддержала отставку Авакова. За его отставку выступил 31 парламентарий (при необходимом минимуме в 226 голосов), против — 102 депутата.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 31 октября во время обысков задержали Александра Авакова, экс-замминистра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы — победителя тендера на поставку рюкзаков для МВД.

Задержанных подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). По данным следствия, подозреваемые в 2015 году приобрели рюкзаки для Нацполиции по завышенной цене, чем нанесли ущерб бюджету на 14 млн грн.

Арсен Аваков после задержания сына заявлял, что молодой человек «не имел ни копейки денег из бюджета Украины». Суд в Киеве 1 ноября отпустил Александра Авакова под личное обязательство, обязав его носить электронный браслет, сдать паспорта и явиться в правоохранительные органы по первому требованию.

Тогда же прокурор сообщил, что для сына Авакова не хватило электронного браслета. В тот же день депутат от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Игорь Луценко заявил, что Арсена Авакова необходимо отстранить от должности до окончания расследования.

Теги: Украина , Верховная рада , Арсен Аваков , Александр Аваков , дело рюкзаков
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