На Украине нашли использованный при убийстве Окуевой автомат

На Украине следователям удалось найти автомат, из которого была убита активистка Амина Окуева. Об этом в эфире телеканала «Прямий» сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«По делу об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль», — рассказал Геращенко. По его словам, на автомате обнаружили следы ДНК. Экспертам и полиции предстоит идентифицировать ДНК для того, чтобы использовать эту улику.

Геращенко добавил, что, по данным следствия, в группе, которая готовила покушение, было до четырех человек. Они были хорошо подготовлены и заранее спланировали преступление. «Целью, конечно, был и Адам [Осмаев] (муж Окуевой, находившейся с ней в момент нападения. — РБК), ему просто повезло в этой ситуации, что он остался жить», — заявил советник министра.

Покушение на Осмаева и Окуеву произошло 30 октября у села Глеваха Киевской области. Машина, в которой они ехали, была обстреляна неизвестными на железнодорожном переезде. Окуева получила смертельное ранение в голову, Осмаев был ранен.

Сам Осмаев допустил причастность российских спецслужб к покушению. О «российском следе» в нападении заявил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Осмаев, чеченец по происхождению, в прошлом был осужден за подготовку покушения на Владимира Путина во время его визита на Украину в 2012 году. Он был освобожден в 2014 году после смены власти в Киеве.