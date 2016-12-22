Суд арестовал отвечавшего за капремонт в Москве чиновника

Суд арестовал директора столичного государственного казенного учреждения «Дирекция капитального ремонта» Александра Шукюрова по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, мера пресечения Шукюрову была избрана 2 ноября. Он арестован до 30 декабря.

В пресс-службе департамента капремонта Москвы РБК сообщили, что официально Шукюров находится в отпуске.

Шукюров занимает должность директора ГКУ, занимающегося капитальным ремонтом, с марта 2013 года. Ранее он работал в ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы. Имеет благодарность мэра Москвы за многолетний добросовестных труд в системе ЖКХ.