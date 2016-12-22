Лауреатами премии Станиславского стали Джуд Лоу и Валерий Гергиев

Перед началом в Москве театрального фестиваля «Сезон Станиславского» организаторы объявили лауреатов премии имени российского театрального режиссера, передает «РИА Новости». В число обладателей премии вошли британский актер Джуд Лоу и дирижер Валерий Гергиев.

Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, получил награду за вклад в развитие музыкального театра. Премию в номинации «мастерство актера» получила актриса Александринского театра Елена Немзер. В номинации «мастерство режиссера» премии удостоился режиссер Театра кукол из Хакасии Евгений Ибрагимов.

Среди зарубежных номинантов премию Станиславского получили голландский режиссер Иво ван Хове и два английских актера Джуд Лоу и Энтони Шер.

Итоги были объявлены на пресс-конференции в Москве. Официальное вручение премии пройдет уже в 2018 году.

Премия имени Станиславского была основана в 1994 году. Она вручается в 15 номинациях российским и международным деятелям театра.