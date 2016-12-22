Трампа не пригласили на Парижский саммит по вопросам климата

Президенту США Дональду Трампу пока не было направлено приглашение на саммит по вопросам климата в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Франции.

Саммит в Париже должен пройти 12 декабря. На него приглашены более 100 стран и негосударственных организаций.

В администрации Эмманюэля Макрона отметили, что участниками саммита будут те страны, которые привержены выполнению обязательств по Парижскому соглашению о климате от 2015 года. Этим летом Трамп объявил об отказе США от участия в соглашении.

Тем не менее в администрации президента Франции сообщили, что США могут принять участие в саммите, хотя и без присутствия главы государства. По словам представителя администрации, у США будет особый статус на мероприятии.

Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 году, ставит своей целью сокращение выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением. Трамп в ходе президентской кампании неоднократно заявлял о том, что это соглашение невыгодно Соединенным Штатам и о том, что он не верит в глобальное потепление. 1 июня 2017 года он заявил о выходе Вашингтона из соглашения. В августе США официально уведомили об этом ООН.

В то же время в сентябре источники WSJ сообщили о том, что США намерены пересмотреть условия своего участия в соглашении, а не полностью отказываться от него. В Белом доме эту информацию не подтвердили, однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил, что его страна может отказаться от планов покинуть соглашение «при правильных условиях».