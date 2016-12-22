В Великобритании арестовали экс-владельца компании-должника Сбербанка

Экс-владелец крупнейшей частной хорватской компании Agrokor Ивица Тодорич взят под стражу полицией Лондона на основании европейского ордера на арест. Компания задолжала Сбербанку более €1 млрд

Сотрудники полиции у дома ​Ивицы Тодорича (Фото: Darko Bandic / AP)

Экс-владельца крупнейшей частной компании Хорватии Agrokor Ивицу Тодорича арестовали в Лондоне, говорится в сообщении на сайте МВД Хорватии.

Ведомство получило уведомление, что 66-летний бизнесмен, которого год назад Forbes называл самым богатым человеком на Балканах, был вызван утром 7 ноября в полицейский участок Чаринг-Кросс в Лондоне. Там его заключили под стражу на основании европейского ордера на арест, выданного полицией Хорватии.

В середине октября полицейские в Хорватии задержали шесть экс-членов руководства Agrokor. В числе задержанных оказались замглавы компании по финансам и стратегии Иван Крняк, экс-член наблюдательного совета Лерка Пульджич и бывший член правления Томислав Люсич. Всего полиция подозревает 15 человек в совершении экономических преступлений и мошенничестве.

Крупнейшим кредитором Agrokor является российский Сбербанк, компания задолжала кредитной организации более €1 млрд. С января 2017 года в Agrokor сложилось трудное финансовое положение, когда компания не смогла привлечь синдицированный кредит, сославшись на неблагоприятную конъюнктуру. Вследствие этого держатели бондов компании стали избавляться от них.

Затем последовало падение прибыли Agrokor вследствие обострения конкуренции с ретейлерами-дискаунтерами. Из-за этого Сбербанку пришлось выделить компании дополнительные €300 млн, чтобы Agrokor смогла рассчитаться с поставщиками. Как заявлял Bloomberg Лутц Роймейер, управляющий в Landesbank Berlin Investment GmbH (имеет в своем портфеле облигации Agrokor), «все произошло очень быстро». «Тодорич упустил несколько возможностей, чтобы поставить компанию на более прочную финансовую основу. Сбербанку пришлось вмешаться, чтобы сохранить компанию», — отметил Роймейер. Хорватское издание Hrvatska Danas в январе 2017 года сообщало, что Сбербанк завладеет до 90% акций Agrokor, если компания не отдаст долги.

Вторым по величине кредитором является банк ВТБ. Австрийское подразделение кредитной организации в ноябре 2016 года приняло решение о переносе даты погашения по кредиту Agrokor в размере €340 млн., указывалось в сообщении компании. Всего российским кредитным организациям принадлежит более трети долга компании. Также кредиторами Agrokor выступают банки BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs и J.P. Morgan Securities.

В середине марта источники Bloomberg сообщали, что Сбербанк проводит переговоры о перестановках в руководстве хорватской компании с другими держателями долга. В обмен Сбербанк пообещал провести рефинансирование Agrokor и поддерживать непрерывную работу компании.

В начале апреля Тодорич передал Agrokor государству — тогда же хорватский парламент принял закон о чрезвычайном управлении в системно значимых компаниях, по которому компания получала 15 месяцев на завершение финансовой реструктуризации и получала защиту от требований кредиторов.

Agrokor объединяет более 20 компаний с штатом более 60 тыс. человек и входит в число системно значимых предприятий Хорватии. Компания обеспечивает примерно 15% от ВВП страны. Agrokor занимается сельскохозяйственным бизнесом, объединяет производство и продажу продуктов в балканских странах. Годовая выручка компании составляет €6,5 млрд.