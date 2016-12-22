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В Киеве возбудили уголовное дело из-за залитого цементом Вечного огня
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В Киеве возбудили уголовное дело из-за залитого цементом Вечного огня
Общество, 16:20
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В Киеве возбудили уголовное дело из-за залитого цементом Вечного огня

Полиция Киева возбудила уголовное дело после того, как неизвестные залили цементом Вечный огонь в киевском парке Вечной славы. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Полиция проверит наличие записей камер видеонаблюдения в районе инцидента.

С места происшествия были изъяты три пары строительных перчаток и ведра.

Ранее 7 ноября неизвестные потушили огонь у Могилы Неизвестного Солдата в парке Вечной славы в Киеве восемью ведрами цемента. Раствор был влит непосредственно в газовую горелку.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил акт вандализма в Киеве. «Это кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН», — отметил он.

Россия отреагировала на осквернение Могилы Неизвестного Солдата в Киеве
Политика

Лавров увидел в произошедшем проявление неспособности властей «урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине». Часть ответственности за произошедшее глава российского внешнеполитического ведомства возложил на США, которые, по его словам, «в ручном режиме руководят киевскими властями».

Подвергшийся атаке вандалов мемориал был открыт в парке Вечной славы в
1957 году. Вечный огонь горит у подножья обелиска, к которому ведет аллея Героев, на которой захоронены бойцы, принимавшие участие в освобождении Украины. Огонь был доставлен в Киев с Мамаева кургана в Сталинграде и зажжен лично маршалом Василием Чуйковым.

Теги: уголовное дело , Киев , Вечный огонь
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