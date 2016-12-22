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«Яндекс» намерен конкурировать с AliExpress в продаже китайских товаров
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«Яндекс» намерен конкурировать с AliExpress в продаже китайских товаров
Технологии и медиа, 06:17
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«Яндекс» намерен конкурировать с AliExpress в продаже китайских товаров
«Яндекс.Маркет» создал новое подразделение по работе с зарубежными партнерами и выделил в отдельный раздел на сайте товары из Китая. Это высококонкурентный сегмент: на рынке уже присутствует AliExpress и Pandao oт Mail.Ru Group
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Яндекс.Маркет» создал новое подразделение бизнеса по работе с зарубежными поставщиками, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В первую очередь это подразделение будет заниматься товарами от китайских производителей.

Возглавил новое направление Антон Вальков, перешедший из американского ретейлера Walmart, где развивал направление анализа больших данных в логистике, инновационные сервисы, а также отвечал за стратегию и внедрение быстрой доставки заказов. До Walmart Вальков работал в консалтинговой компании McKinsey и нескольких стартапах в области аналитики и логистики.

В июле «Яндекс.Маркет» провел эксперимент с баннером, который направлял на страницу, где были собраны предложения от китайских поставщиков. Теперь на «Яндекс.Маркете» появился отдельный раздел «Товары из Китая». Сейчас в нем представлены товары от магазинов JD.com, Gearbest, Intmall, Clogo, Umkamall, Trade-Ease, Lightinthebox. Всего в разделе собрано около 500 тыс. предложений.

«Мы увидели интерес пользователей — больше половины заказывает больше одного товара за раз — и решили выделить его в отдельный раздел в главном меню на постоянной основе. Любое изменение главного меню для нас — очень важный шаг, так как категории, которые там присутствуют, меняются крайне редко», — объяснил РБК представитель сервиса. До сих пор в главном меню «Яндекс.Маркета» присутствовали только категории товаров, например, «электроника», «бытовая техника» и т.д.

Расширение сотрудничества «Яндекс.Маркета» с китайскими продавцами даст возможность пользователям заказывать товары, не покидая «Яндекс.Маркета». Его основные преимущества — русскоязычная поддержка, бесплатная доставка и отслеживание заказов, говорится в сообщении компании. В данный момент сервис развивает транзакционную модель работы с партнерами, в рамках которой получает процент не с перехода в магазин, а с совершенной покупки. Магазины, позволяющие сделать заказ прямо на «Яндекс.Маркете», работают именно по этой модели.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Почты России», на посылки из Китая приходится около 90% всех товарных отправлений из-за рубежа. Большая часть из них, по словам президента АКИТ Алексея Федорова, приходится на AliExpress (принадлежит китайскому холдингу Alibaba). По итогам 2016 года объем трансграничной торговли в России составил 301,8 млрд руб. Как отмечалось в отчете АКИТ, в денежном выражении Китай получил только 52%, что говорит о невысоком среднем чеке покупок в интернет-магазинах из этой страны.

Объем зарубежных интернет-покупок в России растет намного быстрее, чем количество заказов на внутреннем рынке. Рынок трансграничной торговли за первое полугодие 2017 года увеличился на 49%, а внутренний рынок — на 8%. При этом в ноябре AliExpress объявила, что сократит максимальные сроки доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Это произойдет за счет того, что компания планирует взять под контроль весь процесс доставки: заказы будут отправлять не продавцы, а компания с собственных складов в Китае.

Свой маркетплейс (площадку электронной торговли) с товарами из Китая также развивает конкурент «Яндекса» — Mail.Ru Group. В середине октября холдинг начал тестировать интернет-площадку Pandao, предлагающую доставку товаров напрямую от китайских продавцов и поставщиков.

Автор: Ирина Ли.
Теги: Китай , импортные товары , «Яндекс.Маркет» , "Яндекс"
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