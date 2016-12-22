Рынок акций показал самый мощный дневной рост с 2015 года

Фондовый рынок во вторник вырос более чем на 3% на фоне резко подорожавшей нефти. Эксперты отмечают, что рост может продолжиться

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российский фондовый рынок во вторник демонстрирует активный рост — индекс ММВБ достиг отметки 1150 пунктов, максимального показателя с февраля текущего года. В течение торгов рост индекса составлял более 3,3% — это самый высокий темп роста индекса в течение дня с февраля 2015 года. Ралли происходит на фоне резко подорожавшей нефти: с пятницы баррель нефти Brent подорожал на 5%, его цена превысила $64 за барр.

Рынок отыгрывает вчерашний резкий рост цены нефти, считает аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев. «Причиной роста стали политические события в Саудовской Аравии, где по решению антикоррупционного комитета были неожиданно задержаны несколько членов правительства, одиннадцать принцев и десятки бизнесменов и бывших министров. Среди задержанных оказался, в частности, член правления нефтяной компании Saudi Aramco — бывший министр финансов королевства», — отмечает он.

По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, события в Саудовской Аравии могут будоражить рынок еще несколько недель, и возможны резкие скачки цены на углеводородное сырье. «В случае перебоев с поставкой из Саудовской Аравии цена нефти кратковременно может достичь и $70 за барр., хотя пока нет признаков развития ситуации по худшему сценарию», — говорит он.

По его словам, во вторник вверх движутся в основном бумаги сырьевого сектора, энергетики, финансовых институтов. Среди лидеров роста — акции ГМК «Норильский никель», очередной абсолютный пик достигнут акциями Сбербанка, лидерами роста на фоне новости об объявлении дивидендов стали бумаги «Татнефти».

«На фоне роста цены нефти и несущественного укрепления рубля во вторник рынок акций показывает свою силу и желание расти. Мы говорили, что в этом году ждем обновления исторических максимумов по индексу ММВБ, которые были в январе (в январе 2017 года индекс ММВБ достиг 2294 пунктов. — РБК), и считаем, что все шансы на это есть при такой нефти. Вполне возможно, рост продолжится в ближайшее время», — говорит портфельный управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин.

«Возможно, мы увидим Christmas rally (активный рост рынка в конце года. — РБК), похожее на то, которое было в прошлом году», — добавил он. В ноябре—декабре 2016 года индекс ММВБ вырос почти на 300 пунктов.